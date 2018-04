Cristiano Ronaldo homenageia filho por receber prêmio de melhor marcador da escola!

14/04/2018 | 16:11



Cristiano Ronaldo é só amor quando o assunto é sua família! Desta vez, o craque usou o Instagram para homenagear o primogênito, Cristiano Ronaldo Jr., de sete anos de idade.

O jogador do Real Madrid publicou neste sábado, dia 14, uma foto em que o filho aparece com uma medalha no pescoço e segurando dois troféus:

- O Cristiano foi o melhor marcador da escola! Parabéns, filho!

Na foto, o pequeno aparece ao lado da avó Maria Dolores, mãe de Cristiano Ronaldo.

Além de Cristiano Ronaldo Jr., o craque é pai dos gêmeos Mateo e Eva Maria, de dez meses de idade, e da Alana, de cinco meses de vida, fruto de seu relacionamento com a modelo Georgina Rodríguez.