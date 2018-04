Bruna Marquezine ganha joia de mais de cem mil reais de Neymar!

14/04/2018 | 16:11



Bruna Marquezine e Neymar roubaram a cena no tapete vermelho do amfAR Gala na noite da última sexta-feira, dia 13. Celebrando o Dia do Beijo, o casal se beijou diante dos fotógrafos e protagonizou cenas fofas durante o evento.

Mas não foi só o carinho do namorado que Bruna ganhou. De acordo com a Vogue, a atriz voltou para casa com um par de brincos da designer de joias Ara Vartanian, arremato por Neymar no leilão beneficente por nada menos que 30 mil euros - cerca de 102 mil e 500 reais.

Segundo a revista, o craque também levou para casa a tela Transgeometrica #1, do AFAV, por 205 mil reais.

Homenageados da noite, Neymar e Sabrina Sato ainda participaram de uma sessão de fotos feita pela fotógrafa alemã Ellen von Unwerth. O ensaio foi arrematado por 25 mil dólares - aproximadamente 85 mil reais - pelo empresário Dinho Diniz, que cedeu sua casa no Jardins, em São Paulo, para o evento.

O dinheiro arrecadado é investido em pesquisas e na prevenção da AIDS.

No Instagram, a bordo de um vestido Versace, Bruna Marquezine registrou o momento ao lado de Neymar e, na legenda, escreveu em inglês:

Uma noite especial para ajudar uma causa tão nobre. (Neymar, eu estou tão orgulhosa de você! Você merece tudo isso!)