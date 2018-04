EUA: juiz ordena que advogado de Trump preste esclarecimentos na segunda-feira

14/04/2018 | 15:55



Um juiz federal norte-americano ordenou que o advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Michael Cohen, se apresente na próxima semana para falar sobre a invasão do governo à casa e ao escritório dele em Nova York. Em uma audiência na sexta-feira, o juiz distrital dos EUA Kimba Wood disse a um advogado de Cohen que o seu cliente precisa ir ao tribunal para ajudar a responder questões sobre sua prática de advocacia. A audiência foi marcada para segunda-feira à tarde.

Os advogados de Cohen querem que o tribunal ordene a promotores que suspendam temporariamente um exame do material de Cohen que foi apreendido. Eles afirmam que o material é protegido pelo privilégio advogado-cliente. Os advogados de Cohen dizem que querem uma chance de revisar os documentos apreendidos na segunda-feira e especificar os itens que acreditam não serem relevantes para a investigação.

Um resumo que os promotores arquivaram em resposta à ação de Cohen revelou que ele esteve sob investigação por meses e que o FBI havia pesquisado várias contas de e-mail. Segundo os promotores, a investigação criminal que os levou a invadir os escritórios do advogado pessoal de Donald Trump nesta semana é focada em seus "negócios pessoais".

O advogado de Stephanie Clifford, Michael Avenatti, disse que é "muito possível" que a atriz pornô compareça à audiência na segunda-feira. Avenatti disse acreditar que alguns dos documentos apreendidos se referem a Stephanie, que usa o nome de Stormy Daniels. Pessoas familiarizadas com a investigação federal disseram à Associated Press

o mandado de busca procurava, entre outras coisas, informações sobre pagamentos feitos a Stephanie antes da eleição presidencial de 2016, em troca do silêncio dela sobre um suposto caso extraconjugal com Trump. Fonte: Associated Press.