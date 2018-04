Campeão antecipadamente, Bayern vira e goleia Mönchengladbach pelo Alemão

14/04/2018 | 15:53



Campeão antecipadamente, o Bayern de Munique deu mais uma demonstração de sua superioridade no Campeonato Alemão neste sábado. Em partida válida pela 30ª rodada, até demorou a engrenar, mas conseguiu a virada e aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, em casa, pela 30ª rodada do torneio nacional.

Com o triunfo, o Bayern chegou aos 75 pontos e apenas cumpre tabela nesses últimos compromissos no Alemão. Já o Mönchengladbach sofreu uma baque na sua busca por uma vaga na próxima edição da Liga Europa ao parar nos 40 pontos, em oitavo lugar.

Após faturar o título nacional no último fim de semana e avançar às semifinais da Liga dos Campeões em duelo com o Sevilla, o Bayern entrou em campo neste sábado com um time misto. E o Mönchengladbach aproveitou a situação para abrir vantagem no placar, logo aos nove minutos, com um chute cruzado de Josip Drmic.

Jogando em ritmo lento, o Bayern só conseguiu reagir no fim do primeiro tempo. O time arrancou o empate aos 37 com Sandro Wagner, após passe de Müller. E Sandro Wagner marcou novamente aos 41 minutos, dessa vez de cabeça, após levantamento de Robben, levando o time a ir ao intervalo em vantagem.

O susto da etapa inicial, então, virou massacre no segundo tempo. E o Bayern voltou a marcar aos seis minutos, agora com Thiago Alcântara, após rebote dado pelo goleiro Sommer. Com o jogo controlado, o time chegou ao quarto gol aos 22 minutos, em chute forte de Alaba. E Lewandowski, que iniciou o duelo no banco de reservas, fechou a goleada com um chute cruzado aos 37 minutos.

O Bayern voltará a entrar em ação na próxima terça-feira, mas pela Copa da Alemanha, em duelo bom o Bayer Leverkusen, fora de casa e válido pelas semifinais. Já o Mönchengladbach atuará na sexta-feira, como mandante, contra o Wolfsburg, pelo Alemão.