Paolla Oliveira comemora aniversário com visual novo e reflete: Meu corpo é lindo por ser meu!

14/04/2018 | 15:11



Paolla Oliveira não precisou de Facebook para fazer textão e usou o próprio Instagram para deixar sua mensagem. A aniversariante, que completa 36 anos de idade neste sábado, dia 14, lacrou em dose dupla ao publicar uma foto em que exibe o novo visual, agora com um corte long bob. O protagonismo da postagem, entretanto, ficou para legenda, em que Paolla reflete sobre beleza, autoestima e imposição de padrões.

Ela começou com uma série de perguntas:

Em que idade me sinto mais bonita? Se estou preocupada por envelhecer? Qual é essa idade para ser mais feliz, o auge, o ápice? Idade em que o sorriso está sempre na moda? A idade em que vou entender de que maneira devo ser para ter liberdade e tranquilidade de ir e vir como quiser? Em qual delas vou ser mais respeitada? Quem foi o ser que inventou que devo ser discreta antes de espontânea, divertida, gentil? Quem disse que precisamos de tantos pequenos e grandes encaixes?

E continuou, propondo atitudes que fujam do esperado:

Regras a seguir: rir mais alto, sair da dieta, responder a algumas perguntas de maneira bem óbvia, não saber tudo, errar, mudar o caminho, não se encaixar em nada, e às vezes ser como todo mundo. Ter olhar transformador, chorar, aprender sobre filhos, tecnologia e música. Ficar em silêncio. A beleza é essa. Sem perguntas, nem grandes respostas... Serei feliz enquanto tiver vida.

Paolla então pulou para a questão da autoaceitação:

Para usar uma roupa que amo e me sentir bem e bonita, preciso basicamente existir. Amo me cuidar mas sem me distrair: antes de tudo, meu corpo é lindo por ser meu! Aliás, tudo que vem de alguém especial por dentro reflete por fora... Deixe colorir os lábios e a alma.

E finalizou refletindo sobre padrões, com um toque de poesia:

Minha cor hoje seria alegria, se a alegria tivesse cor. Por tudo que passei, por tudo que me marcou e por onde um pouco de mim ficou. Então: sou colorida, de arco-íris e de azul com as bolinhas da mesma cor. E mais do que tudo sou o que quiser, irei aonde for, e como bem me parecer! Porque padrões que realmente me interessam são os meus... o de ser feliz, amar, ser amada, ser confiante, respeitar, ser respeitada. Quero me orgulhar de quem sou todo dia. Descobri que temos DUAS vidas, a segunda começa quando você se dá conta de que só tem uma.

Por fim, a atriz escreveu: Meu texto é para todos que me inspiram todos os dias, há 36 anos, perto ou longe. E por tudo que aprendi e reaprendi nessa vida.

Muito discretos quando o assunto é vida pessoal, Paolla vive um relacionamento com o diretor Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha.