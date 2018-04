Charlize Theron pensa em deixar os EUA por medo de racismo: Não quero meus filhos inseguros!

14/04/2018 | 15:11



Charlize Theron provou que além de uma grande atriz, ela é uma mulher absolutamente inspiradora. A beldade que estampou a capa da revista Elle e bateu um papo daqueles e deu uma aula ao falar sobre a realidade do racismo.

A loira é uma das referências de beleza, deu show nas telonas e mostrou que tem muito mais para oferecer ao mundo. Charlize é mãe de duas crianças negras que nasceram na África do Sul, lugar em que a atriz foi criada. Por isso, ao ser questionada sobre a importância de movimentos que lutam contra a discriminação racial, como Black Lives Matter, ela não pensou duas vezes na hora de se colocar a favor deles.

- Ser criada durante o apartheid na África do Sul fez com que eu me tornasse totalmente consciente a respeito da igualdade e direitos humanos. Claro.Eu tenho duas crianças negras, mas isso sempre foi uma questão pela qual tive paixão. Eu não sei nem como falar sobre nosso último ano com nova administração. O racismo está muito mais vivo e enraizado do que que as pessoas imaginam. Não podemos negar mais.

Ainda falando sobre isso, ela contou que pensa muito em como esta questão racial pode afetar a vida e o bem estar de seus filhos e disparou que chega a pensar em sair do país pela segurança dos pequenos.

- Existem lugares nesse país em que, se eu tivesse um trabalho não poderia aceitar. Eu não poderia viajar com meus filhos para algumas partes da América, isto é muito problemático. Muitas vezes quando olho para meus filhos, pensou que, se isso continuar, eu tereia que ir embora. A última coisa que quero é que eles se sintam inseguros.