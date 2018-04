Jadson é poupado e desfalca o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro

14/04/2018 | 14:12



O Corinthians terá um importante desfalque para sua estreia no Campeonato Brasileiro: o meia Jadson, que sequer foi relacionado neste sábado para enfrentar o Fluminense, domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians.

Recém-recuperado de uma contusão muscular na coxa direita, Jadson foi poupado para o duelo contra o Independiente, quarta-feira, na Argentina, pela Copa Libertadores. Assim, ele focará os treinamentos para readquirir a melhor condição física.

Se Jadson está fora, o técnico Fábio Carille contará com o retorno de Clayson, que estava suspenso no duelo decisivo do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O atacante está confirmado no time titular e será o substituto do meia.

Em treino realizado neste sábado, Carille também confirmou que Renê Júnior atuará no meio-campo, ao lado de Ralf. O volante está recuperado de uma lesão muscular e ganhou a posição de Maycon.

O Corinthians, assim, estreará no Brasileirão com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Renê Júnior, Romero, Rodriguinho e Mateus Vital; Clayson.

Confira a lista de jogadores relacionados no Corinthians:

Goleiros: Caíque França e Cássio;

Laterais: Fagner, Mantuan e Sidcley;

Zagueiros: Balbuena, Henrique, Léo Santos e Pedro Henrique;

Volantes: Gabriel, Maycon, Ralf e Renê Júnior;

Meias: Danilo, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodriguinho;

Atacante: Clayson, Emerson, Júnior Dutra, Matheus e Romero.