Sam Bird supera Di Grassi, vence em Roma e se aproxima da ponta da Fórmula E

14/04/2018 | 13:39



A primeira edição da Fórmula E em Roma teve o britânico Sam Bird como grande vencedor. Na etapa da capital italiana, o piloto da Virgin Racing deixou para trás o brasileiro Lucas Di Grassi, segundo colocado, para cruzar a linha de chegada em primeiro neste sábado.

Não só pôde comemorar sua segunda vitória na temporada 2017/2018, Bird também se aproximou da briga pela liderança do campeonato. Com o triunfo, ele chegou a 101 pontos, assumindo a segunda colocação e ficando a 18 do líder, o francês Jean-Éric Vergne.

"A prova não foi fácil, mas parabéns para todo mundo. Poder vencer a primeira prova em Roma é incrível. Esta será para sempre uma corrida histórica", declarou o britânico após o fim da prova.

Líder do campeonato, Vergne foi o quinto colocado, resultado que o permitiu manter a ponta com tranquilidade. Já o brasileiro Nelsinho Piquet precisou abandonar a segunda prova seguida e caiu para sexto na tabela, com 45 pontos. Di Grassi vem um pouco atrás, em oitavo, com 39.

Quem decidiu o resultado da prova deste sábado, no entanto, foi o sueco Felix Rosenqvist. Ele largou na liderança e a manteve com certa tranquilidade até sofrer um acidente na 23.ª volta. O piloto não só entregou a vitória a Bird como perdeu a vice-liderança da temporada, chegando a 82 pontos, agora em terceiro.

A Fórmula E agora para por duas semanas. No dia 28 de abril, será disputada a etapa de Paris da categoria, na França, oitava corrida da temporada. Depois dela, restarão as provas em Berlim, Zurique e as duas etapas em Nova York, encerrando a competição em julho.