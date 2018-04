Temer manifesta 'profunda preocupação' com escalada do conflito militar na Síria

14/04/2018 | 13:26



O presidente Michel Temer usou o discurso na 8ª Cúpula das Américas para criticar a ação militar liderada pelos Estados Unidos na Síria. "Manifesto profunda preocupação do Brasil com a escalada do conflito militar na Síria", disse, ao defender a adoção de "soluções duradouras" para o problema no país.

Temer reafirmou a posição da diplomacia brasileira que condenou a ação militar realizada na noite de sexta-feira (no horário de Brasília) e defende solução político-diplomática para o conflito. "Permanecemos atentos para a segurança de muitos brasileiros que vivem naquela região e nossos pensamentos se voltam para todas as vítimas", disse.

Assim como a maioria dos demais presidentes da região, Temer também criticou o governo de Nicolás Maduro e pediu uma ação coordenada para uma solução da crise humanitária no país sul-americano. "Trabalhamos no Grupo de Lima, mas queremos uma Organização dos Estados Americanos (OEA) mais atuante. Que a OEA possa ajudar o povo da Venezuela a reencontrar a democracia".

Temer lembrou que o Brasil tem recebido "dezenas de milhares de venezuelanos" e, para criticar o regime chavista, lembrou da iniciativa de Brasília para doar alimentos e medicamentos para o país vizinho. "O mais espantoso é que a oferta foi negada pelo governo venezuelano".

Outro tema do discurso de Temer foi o crime organizado transnacional. O brasileiro disse que essas organizações criminosas "são sentidas duramente nas nossas cidades" e, por isso, pediu uma ação conjunta da região contra esses "ilícitos transnacionais". Para Temer, a ação desses grupos está por trás do assassinato de uma equipe de jornalistas do Equador nesta semana.

Sobre o combate à corrupção - tema da Cúpula de Lima -, Temer disse que "não se pode tolerar a corrupção". "Ela corrói o tecido social, tira recursos da segurança e da saúde. O combate à corrupção é imperativo da democracia", disse, ao citar que a experiência recente mostra que o Brasil tem feito esforço contra os ilícitos.

O brasileiro comentou ainda a importância da abertura dos países e disse que a "abertura ao mundo" e a agenda de reformas estruturais "ajudou o Brasil a superar a maior crise da nossa história". "Estamos devolvendo aos brasileiros as oportunidades que foram retiradas", disse.