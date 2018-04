Aos 86 anos, morre o cineasta Milos Forman

14/04/2018 | 12:56



O cineasta Milos Forman morreu na sexta-feira, 13, aos 86 anos, no Estado norte-americano de Connecticut. A confirmação foi feita pela esposa dele, Martina, em comunicado da agência de notícias tcheca

Tcheco, mas radicado nos Estados Unidos desde o fim da década de 1960, Forman foi responsável pela direção de alguns dos grandes filmes da história do cinema.

Entre suas maiores obras, estão Um Estranho no Ninho, Hair, Amadeus e O Povo Contra Larry Flynt. Um Estranho no Ninho e Amadeus tiveram premiações do Oscar.