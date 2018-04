Leverkusen goleia o Frankfurt em duelo direto e se aproxima da Liga dos Campeões

14/04/2018 | 12:30



O Bayer Leverkusen recebeu o Eintracht Frankfurt neste sábado e fez sua parte na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. No duelo direto pela classificação, a equipe da casa contou com dia inspirado de Volland, autor de três gols, para vencer por 4 a 1.

O resultado levou o Leverkusen a 51 pontos, ainda na quarta colocação e já colado no Borussia Dortmund, terceiro lugar e que ainda atua na rodada. O Frankfurt parou nos 46 pontos, em sexto, dentro da zona de classificação para a Liga Europa, mas já a cinco pontos da vaga para a Liga dos Campeões.

Precisando da vitória, o Leverkusen se lançou ao ataque neste sábado e marcou o primeiro aos 19 minutos, quando Havertz deu a assistência para Julian Brandt completar. Mas nem deu tempo de comemorar, porque três minutos depois o Frankfurt deixou tudo igual com Marco Fabian.

A apreensão da torcida da casa durou até o segundo tempo, quando teve início o show de Volland. Aos 25 minutos, ele recolocou o Leverkusen na frente após linda assistência de calcanhar de Havertz. Com o Frankfurt em cima em busca do empate, o próprio Volland marcou mais duas vezes para selar a goleada.

Quem também comemorou a vitória do Leverkusen foi o Hoffenheim, que derrotou o Hamburgo por 2 a 0, com gols de Gnabry e Szalai, e ultrapassou o Frankfurt. A equipe é a quinta colocada, com 46 pontos. Já o Hamburgo segue desesperado, em penúltimo, com apenas 22.

O lanterna Colônia também foi derrotado neste sábado, pelo Hertha Berlin, fora de casa, por 2 a 1. Em duelo do meio da tabela, o Stuttgart recebeu o Hannover e não passou de um empate por 1 a 1.