Brasil defende solução negociada por sírios, diz Aloysio

14/04/2018 | 10:49



O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, criticou os ataques realizados ontem à noite liderados pelos Estados Unidos no território sírio. "O Brasil defende uma solução política negociada pelos sírios que preserve a unidade territorial do país", disse através de nota divulgada pelo MRE. O chanceler está no Peru para acompanhar a 8ª Cúpula das Américas.

O ministro disse que o Brasil está "muito preocupado com o aumento das ações militares na Síria, assim como já estávamos muito preocupados com as graves denúncias de ataques químicos". Aloysio disse que o Brasil aguarda a "conclusão o mais rápido possível das investigações no âmbito da Opaq (Organização para a Proibição de Armas Químicas), para que se possa punir os responsáveis".

A atual informação do ministro é que não há brasileiros entre os feridos pelos ataques e a representação brasileira no país não teria sido afetada pelos ataques.