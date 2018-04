Jesuítas organizam 'ação conjunta' para recuperar fachada

14/04/2018 | 10:18



Responsável pelo Pátio do Colégio, a Companhia de Jesus organiza para a próxima semana uma "ação conjunta de solidariedade" para recuperar a fachada do imóvel. "À uma ação realizada por poucos, de modo solitário, às escondidas, respondemos com união, colaboração, solidariedade e esperança", declarou o diretor, padre Carlos Alberto Contieri por meio de nota.

Fundado em 1554, o local foi reconstruído em 1979, mantendo alguns artefatos originais, e tem parte dos elementos arquitetônicos, urbanos e arqueológicos tombada em nível municipal.

Segundo Contieri, o dano causado à fachada "não é simples de ser reparado". "Estamos organizando uma ação de caráter coletivo, solidário e voluntário que deverá extrapolar as questões materiais", completa.

Ao visitar o Pátio do Colégio na sexta-feira, 13, por volta do meio-dia, a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo encontrou curiosos comentando e fazendo fotos da pichação. Tanto o Museu de Anchieta quanto o café a igreja do local estão funcionando normalmente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.