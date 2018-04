Morar em condomínio é mais seguro?

Dados recentes divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) mostram que os roubos a residências aumentaram em 70% nos dois primeiros meses do ano só no Rio de Janeiro. Em São Paulo, há poucas semanas, um homem atropelou e matou sua ex-mulher em plena luz do dia dentro de condomínio de luxo. Muitas vezes, morar em condomínios é opção influenciada pela percepção segura que este modelo de habitação nos transmite. Contudo, casos recentes de feminicídios, homicídios, agressões e outros tipos de ilícitos ocorridos dentro dos muros de complexos residenciais de luxo, que supostamente deveriam garantir a segurança de seus moradores, trazem à tona o tema para a lista das principais preocupações da sociedade civil, e abrem mais uma questão.

Afinal, o formato de moradia estabelecido como condomínio, por si só, garante segurança pessoal e patrimonial? Para alcançar a proteção desejada é importante ir além da escolha do tipo de moradia e não se limitar às avaliações arquitetônicas do empreendimento. Os muros dos condomínios, bem como os seus modelos de acesso, devem passar por análise especializada e abrangente dos riscos e fragilidades. O melhor investimento é aquele que, de fato, diminui riscos, minimiza vulnerabilidades e promove mais segurança. Escolher os fornecedores passa pela análise da adequação da solução proposta ao projeto de segurança e características do condomínio. O mapeamento técnico e especializado dos riscos com análise quantitativa e qualitativa da segurança também permite a composição e o desenvolvimento de soluções integradas que tenham balanço ideal entre pessoas, procedimentos e recursos tecnológicos. É preciso mitigar riscos e também otimizar investimentos.

Para contemplar o ciclo de boas práticas em segurança, é fundamental que os funcionários estejam perfeitamente treinados para o uso dos equipamentos e sistemas, porém conhecer cada pessoa que compõe a equipe administrativa de segurança é mais necessário ainda. Por isso, no momento da contratação é aconselhável incluir avaliação de compliance ético individual nas pessoas que virão a trabalhar no local. De garagistas a funcionários da limpeza, avaliar o risco individual que cada cargo apresenta é parte integrante para reforçar ainda mais os elos que compõem a segurança condominial.

A segurança pessoal pode ser bastante melhorada. Podemos mitigar riscos, identificar vulnerabilidades e, até mesmo, agir de modo preventivo, mas não conseguimos prever o comportamento do ser humano, assim, quanto menos suscetíveis e mais precavidos estivermos, melhor será a nossa qualidade de vida.

Ellen Pompeu é professora, especializada em gestão de segurança e sócia-diretora da empresa ICTS Security.

Palavra do leitor

Indignado

Sei que o Brunão é público, o qual qualquer cidadão ou entidade pode alugar para realização de algum evento, mas a prioridade acho que é para ser usado pelo Ramalhão. Para o dia 21 estava marcado jogo entre Santo André x Audax, às 15h, válido pelo Campeonato Paulista Sub-20, e o clube teve que pedir alteração da partida para o dia 20, às 10h, devido ao estádio estar no dia 21 reservado a equipe particular da cidade para evento com o dente de leite desse clube. Será que é mais importante – e tendo em vista que a tabela do campeonato foi feita há mais de um mês – o dente de leite desse clube, o qual possui três excelentes campos de futebol, nos quais poderia ser feito o evento, do que jogo do Paulista Sub-20 da Primeira Divisão?

Fernando Cesar Toribio

Santo André

Caçadores de vírgulas

Ouvimos, com frequência, a expressão ‘ninguém está acima da lei’. Porém, é necessária a ressalva ‘todos, menos os juízes’. Os juízes estão acima da lei, e têm de estar mesmo. Pois suas decisões deveriam ser tomadas não só baseadas nas leis escritas, às vezes há centenas de anos em circunstâncias totalmente diferentes das dos dias de hoje, mas também usando sabedoria, honestidade e humanidade. Ou seja, a justiça. E os juízes têm de aplicar a justiça. Hoje o que temos no nosso STF (Supremo Tribunal Federal) são verdadeiros caçadores de vírgulas no meio dos textos das leis, utilizadas bravamente para justificar a libertação de corruptos, ladrões, assassinos e estupradores. E a vírgula, convenientemente escolhida, tem muita força. Muitas vezes, todos sabemos que o acusado é culpado, às vezes até réu confesso. O juiz também sabe, mas por conveniência acha oportuna vírgula e pronto, lá está o delinquente nas ruas para cometer outros delitos. Quando é que os juízes do Supremo vão deixar de caçar vírgulas e fazer justiça?

Antônio Augusto Morgado

São Bernardo

Deficit

E agora, digníssimos vereadores da cidade de São Paulo? Não aprovaram a reforma da Previdência municipal, e com deficit acumulando próximo de R$ 1,5 bilhão ao ano, a cidade não terá dinheiro para investimentos básicos, a não ser com aumento de impostos. Quer dizer que, para não suportarem protesto dos funcionários municipais, munidos de seus ‘sindicatos cooptados pela esquerda raivosa’, prejudicarão 12 milhões de habitantes da cidade? Fora que o deficit não sumirá e continuarão precisando de aumento de impostos para cobrir o ‘rombo’. Ou, então, quem sabe, façam pajelança, rezem pedindo que caia dinheiro do céu. Recorram a todo tipo de mandinga para que a Previdência municipal continue proporcionando a esses ‘privilegiados funcionários’ aposentadoria negada a mais de 200 milhões de brasileiros. Com a palavra nossos vereadores...

Beatriz Campos

Capital

Questão de status?

Dias sim e outros também, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral vem sendo transferido de um presídio para outro, evidentemente no sentido de encontrar aquele que melhor atenda às necessidades do prisioneiro, afinal, Cabral é cidadão acostumado ao fino trato. Não demora e ele vai acabar cumprindo pena no emblemático Copacabana Palace. Com ironia, por favor!

Luís Fernando Amaral

Laguna (SC)

Só R$ 1.002?

O salário mínimo anunciado pelo governo para 2019 é vergonha nacional (Economia, ontem). Se o custo mensal de supermercado minimamente digno no País não sai por menos de R$ 1.300, ou US$ 382, como vai viver uma família com o prometido salário mínimo de R$ 1.002, ou US$ 300? Esse quadro deplorável de marginalização social de milhões de brasileiros sem mínimo recurso para sobreviver ocorre há décadas! E é a resposta cruel de que a nossa classe política há muito não serve à Nação! Apenas serve-se dela. Caso contrário, com os recursos naturais que temos, e arrecadação de impostos na ordem de 36% do PIB, a distribuição de renda no País, hoje, deveria estar quadruplicada. Porém, esses dirigentes públicos, ao longo dos anos, preferiram conceder aposentadoria integral aos servidores públicos, e mais os indecentes penduricalhos. E não satisfeitos, políticos corruptos e grandes empresários fornecedores do governo, há anos vêm desviando bilionários recursos. Que País é este!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)