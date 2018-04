Do Diário do Grande ABC



14/04/2018 | 10:25



A Represa Billings é um patrimônio do Grande ABC que recentemente (dia 27 de março) completou 93 anos de existência. O reservatório, que fornece 11% da água potável consumida no Estado de São Paulo e é responsável pelo abastecimento de 2 milhões de pessoas na região e em parte da Capital, sempre foi destaque nas páginas deste Diário, na maior parte das vezes com alertas para a forma como ela vinha sendo degradada, com despejo irregular de esgoto gerado por construções irregulares erguidas às suas margens e outros tipos de poluição.

Numa das últimas publicações, exatamente no aniversário da Billings, a intenção era chamar atenção das pessoas para a necessidade da mudança de atitude em relação à chamada ‘caixa-d’água’ do Grande ABC. E que ações pontuais da população e das autoridades seriam definitivas para dar sobrevida ao manancial, inclusive com o alerta de especialista que dava prazo de 50 anos de vida para a Billings se fosse mantido o atual ritmo de emporcalhamento da água.

Antes, em setembro, a equipe do Diário realizou importantíssima série de reportagens apuradas a partir de sobrevoo de helicóptero e que revelou como se formavam as invasões às áreas que deveriam estar protegidas, bem como as diferenças na tonalidade da água em razão de detritos lançados indiscriminadamente.

Agora surge uma lufada de esperança com a criação do Parque Estadual Águas da Billings, que terá área de conservação de 187,6 hectares, o equivalente a 180 campos de futebol, resultado da compensação pelas obras do Trecho Sul do Rodoanel.

Na prática, a área de manancial passa a receber fiscalização e cuidado maior por parte do poder público, sob responsabilidade da Fundação para a Conservação e Proteção Florestal do Estado de São Paulo, que está vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

O projeto, uma vitória da natureza, prevê ainda programa de educação ambiental, tão necessária para reverter a vulnerabilidade que a área de manancial apresenta.