Na luta por vaga na Liga Europa, Sevilla e Villarreal empatam no Espanhol

14/04/2018 | 09:57



Sevilla e Villarreal fizeram um grande jogo neste sábado e empataram em confronto direto do Campeonato Espanhol por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. O Villarreal chegou a abrir 2 a 0 e ter um jogador a mais, mas o Sevilla não desistiu e, apoiado pela torcida da casa, buscou a igualdade em 2 a 2.

Mesmo tendo desperdiçado a vantagem, o resultado favoreceu o time visitante, que manteve-se em sexto, com 48 pontos, à frente do Sevilla, sétimo com 47. Neste momento, o Villarreal fecha a zona de classificação para a Liga Europa da próxima temporada.

Apesar de jogar fora de casa, o Villarreal foi bem superior em boa parte do confronto e abriu o placar aos 35 minutos. Após boa troca de passes na área adversária, Casillejo tocou para Daniel Raba, que finalizou cruzado para marcar. Sem sustos, o time visitante manteve a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, a situação do Sevilla ficou ainda pior aos 16 minutos. Ben Yedder reclamou e levou cartão amarelo, insistiu e foi expulso. Somente seis minutos depois, Raba deu ótima enfiada para Carlos Bacca, que arrancou e finalizou cruzado para ampliar.

O confronto parecia decidido até os 31 minutos, quando Jaume Costa colocou a mão na bola na área, cometeu e também foi expulso. Era a chance do Sevilla, mas Nolito cobrou mal a penalidade e facilitou para Asenjo, que agarrou.

Só que o Sevilla não desistiu e diminuiu dois minutos mais tarde. O mesmo Nolito se redimiu ao receber bola ajeitada de cabeça por Langlet e finalizar para a rede. Três minutos depois, veio o empate. Nzonzi arriscou da intermediária e acertou o canto direito de Asenjo para selar o resultado.

Sem vencer há cinco partidas no Espanhol, o Sevilla tentará a reabilitação diante do Deportivo La Coruña, na próxima terça-feira. No mesmo dia, o Villarreal recebe o Leganés.