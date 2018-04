Mostra leva produções sobre o Brasil contemporâneo a Curitiba

14/04/2018 | 08:00



A Mostra Cine Brasil Marginal leva a Curitiba, neste fim de semana, filmes e produções audiovisuais que refletem o momento político brasileiro. O festival teve sua primeira edição em Zurique, na Suíça, em 2017, e agora faz sua estreia no País na Cinemateca de Curitiba.

Entre outros filmes da mostra, estão Martírio, de Vincent Carelli, Do Outro Lado do Atlântico, de Márcio Câmara e Danielle Ellery, e Olhe Para Mim de Novo, de Kiko Goifman e Claudia Priscilla.

Duas exposições ficam na mostra até domingo, 15: uma da jornalista paranaense Fernanda Peruzzo, intitulada Moi, Brésilienne, e outra de Francisco Proner (fotógrafo curitibano que trabalha no Rio, colabora com a National Geographic e ganhou destaque mundial com fotos do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Bernardo do Campo, sábado, 7.

A produção de Peruzzo dá espaço para brasileiras que moram em países europeus. Elas debatem questões relacionadas ao preconceito que sofrem simplesmente por terem nascido no Brasil: promiscuidade, falta de educação formal e simples xenofobia estão entre as questões apresentadas.

A autora explica que esse é um projeto fotodocumental que virou videoprojeção e propõe uma reflexão sobre a questão dos estereótipos da mulher imigrante brasileira na Europa e a "maneira como todos os clichês associados a nós podem se transformar em assédio e insultos".

"Trabalho nesse projeto desde 2015 (infelizmente, é um trabalho em constante construção?)", diz Peruzzo. "Ele reúne retratos e testemunhos de dezenas de mulheres que vivem ou viveram na França, na Alemanha, em Portugal e na Espanha." O vídeo fica em exibição no hall da Cinemateca durante a Mostra Cine Brasil Marginal.

Iniciativa do coletivo Taoca, a mostra Cine Brasil Marginal, que surgiu com a proposta de apresentar filmes sobre movimentos sociais e direitos humanos, abre a programação deste sábado, 14, às 14h, com o documentário brasileiro Epidemia de Cores, de Mario Eugenio Saretta, sobre a rotina da Oficina de Criatividade no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, com a participação de ex-internos e moradores. Programação completa: www.taoca.Info.

