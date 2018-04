Eleição para conselho da BRF será por voto múltiplo

14/04/2018 | 07:53



A BRF informa aos acionistas que fez alterações no boletim de voto a distância para a assembleia marcada para o dia 26/04 que terá entre outros temas a eleição do conselho de administração, adotando voto múltiplo. Até então, havia duas chapas para o pleito, uma lista composta por nomes indicados pelos fundos de pensão Previ (Bando do Brasil) e Petros (Petrobras) e outra apresentada pelo atual colegiado, que é presidido pelo empresário Abílio Diniz.

Porém, quatro executivos manifestaram recusa em participar dessa chapa alternativa e, por outro lado, o acionista Aberdeen, um fundo de investimento internacional, fez pedido para voto múltiplo após ter atingido participação acionária relevante, de mais de 5% das ações com direito a voto.

No boletim de voto a distância as alterações efetuadas referem-se, exclusivamente, aos itens sobre a eleição dos membros do conselho de administração e do presidente e vice-presidente do órgão. Outra mudança é quanto aos nomes dos candidatos incluídos no boletim, que são os que já constavam da versão anterior exceto José Aurélio Drummond Jr., que apresentou formalmente à ontem à noite solicitação para não concorrer aos cargos no conselho de administração.

Nesse ínterim, a companhia recebeu indicação de novos candidatos ao conselho

de administração, divulgados por meio de aviso aos acionistas, que são Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, e o consultor de empresas Vicente Falconi. Eles foram indicados pelo acionista Luiz Fernando Furlan, também ontem.

Na correspondência encaminhada à empresa, Furlan afirma que: "Entendo que estas indicações vão ao encontro com o melhor interesse dos acionistas e da Companhia, dado o currículo profissional dos candidatos e o quanto poderão contribuir para a BRF. Acredito ser relevante informar que ambos os candidatos conhecem o setor e a Companhia uma vez que já participaram do Conselho de Administração da Sadia e/ou BRF".