Na estreia da Série B do Brasileiro, Oeste derrota o CRB por 2 a 0 em Barueri

13/04/2018 | 22:37



Após conquistar o acesso à elite do Campeonato Paulista, o Oeste estreou bem na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista recebeu o CRB, na Arena Barueri, em Barueri (SP), nesta sexta-feira, e venceu por 2 a 0, com gols de Bruno Lopes e Pedrinho.

Na última temporada, o acesso bateu na trave para o Oeste, que terminou na sexta colocação, brigando por uma vaga entre os quatro primeiros até o final. O CRB, em 15.º, escapou por pouco do rebaixamento.

O Oeste foi superior durante todo o primeiro tempo e criou as principais jogadas de perigo, principalmente em bolas lançadas para o centroavante Carlinhos, artilheiro e campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior do ano passado defendendo o Corinthians.

De tanto insistir, o time da casa abriu o placar aos 30 minutos. Carlinhos aproveitou cruzamento da esquerda e bateu para boa defesa do goleiro João Carlos. No rebote, Bruno Lopes completou para as redes.

No início da segunda etapa, aos 12 minutos, Pedrinho resolveu tudo sozinho e ampliou a vantagem dos paulistas. O atacante passou por três zagueiros, invadiu a área e bateu cruzado, marcando um lindo gol.

O time da casa seguiu melhor até o final e só não ampliou porque João Carlos salvou o CRB. No lance mais incrível, já no último minuto do tempo normal, o goleiro defendeu três finalizações seguidas, evitando o gol de Léo Castro e de Nicolas Careca.

O Oeste volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela segunda rodada da Série B. No dia seguinte, o CRB recebe o Vila Nova no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 x 0 CRB

OESTE - Tadeu; Daniel Farias, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lídio (Rodrigo Souza), Bonilha e Léo Artur; Bruno Lopes, Carlinhos (Nicolas Careca) e Pedrinho (Léo Castro). Técnico: Roberto Cavalo.

CRB - João Carlos; Ayrton (Juninho), Ewerton Sena, Anderson Conceição e Diego; Feijão (Lucas), Willians, Tinga e Diego Rosa; Willians Santana (Edson Ratinho) e Neto Baiano. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Bruno Lopes, aos 30 minutos do primeiro tempo; Pedrinho, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lídio e Bruno Lopes (Oeste).

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

RENDA - R$ 8.090,00.

PÚBLICO - 1.246 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).