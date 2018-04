Prefeitura inicia instalação de internet sem fio nos parques

Juliana Stern

Especial para o Diário



14/04/2018 | 07:00



Prefeitura de Santo André inaugurou ontem, por meio de cerimônia que contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), o projeto Wi-Fi nos Parques, que disponibiliza internet sem fio gratuita nas áreas verdes da cidade. O primeiro ponto contemplado foi o Parque Antônio Pezzolo – Chácara Pignatari – que passou a oferecer conexão com velocidade de 100 megabytes por segundo, sem restrições de download de dados.

O projeto pretende expandir os pontos de internet sem fio gratuitos nos espaços públicos municipais Cronograma da Prefeitura prevê que os 11 parques da cidade terão rede de wi-fi instalada até o fim de agosto, inaugurando dois pontos por mês. A próxima melhoria será no Parque da Juventude, no dia 27. Em maio, o Parque Antônio Flaquer – Ipiranguinha – e o Parque Escola devem ser contemplados.

O sistema de rede sem fio instalado nas áreas verdes utiliza tecnologia de fibra ótica, aproveitando os 200 quilômetros de cabos que conectam os prédios públicos do município. Segundo o coordenador do Núcleo de Tecnologia e Inovação de Santo André, Pedro Seno, a tecnologia é a mesma utilizada nos campi paulistas da USP (Universidade de São Paulo). “Aqui no Brasil a USP já utiliza essa tecnologia, mas ela também é utilizada nos países desenvolvidos em pontos que aglomeram muitas pessoas, como o Estádio Santiago Barnabéu, em Madri, e alguns parques da Disney”, afirma o coordenador. Para se conectar, o usuário só precisa encontrar a rede Wi-fi Santo André em seu dispositivo e realizar cadastro com nome, e-mail, telefone e cidade em que reside

Equipe do Diário esteve no local e testou a conexão. Apesar de o cadastro levar algum tempo, a internet é rápida e estável.