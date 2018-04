S.Bernardo ganha Parque Estadual Águas da Billings

Natália Fernandjes

14/04/2018



O governo de São Paulo oficializou a criação do Parque Estadual Águas da Billings, em São Bernardo, em decreto publicado no dia 29 de março. A unidade de conservação – em área de 187,6 hectares (o equivalente a 180 campos de futebol) – é resultado de obra de compensação ambiental em razão do licenciamento do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas por parte da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A).

Na prática, a área de manancial em situação de vulnerabilidade passa a receber fiscalização e cuidado maior por parte do poder público, conforme determina a lei federal de número 9.985/2000, que institui o Snuc (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). A partir de agora, caberá à Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, proteger de forma integral a fauna, a flora, os recursos hídricos, o solo, as paisagens e os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais, além da proteção do patrimônio associado às manifestações culturais do local.

Na área de abrangência do Parque Estadual Águas da Billings há estação de captação de água, responsável pelo abastecimento de 2 milhões de pessoas do Grande ABC e parte de São Paulo, e que contribui com 11% do total de água produzido no sistema de abastecimento público do Estado.

A proposta contempla ainda o estabelecimento de regras das atividades existentes, assim como a implantação de sistema de trilhas interpretativas, programa de educação ambiental e atendimento de instituições de ensino em visitas monitoradas, por exemplo.

Para o prefeito Orlando Morando (PSDB), a criação da unidade de conservação reforça a política municipal de combate à ocupação desordenada no entorno da Billings, no Riacho Grande. “Este novo parque certamente vai dar fôlego ainda maior ao plano de proteção à região de manancial da nossa cidade, que tem sido alvo de ocupações clandestinas nos últimos anos e, principalmente, ao corpo hídrico da represa.”

PREOCUPAÇÃO

O desflorestamento da Mata Atlântica e a poluição da Represa Billings foram alvo de série de reportagens do Diário em setembro. A equipe de reportagem sobrevoou área de São Bernardo para constatar os problemas e promover a discussão de soluções.