Fortaleza marca nos acréscimos e ganha do Guarani em estreia na Série B

13/04/2018 | 21:38



O Guarani ia conseguindo um bom resultado na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta sexta-feira, mas uma cobrança perfeita de falta do atacante Gustavo, aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, pelo placar de 2 a 1, na Arena Castelão.

Na comemoração, o artilheiro correu em direção ao treinador, que vinha do vice-campeonato cearense, no fim de semana. Curiosamente, o Fortaleza buscou a vitória com um gol ao melhor estilo de Ceni, que fez fama com as cobranças de falta certeiras. Assim, a equipe cearense somou seus primeiros três pontos no campeonato, enquanto o Guarani segue zerado.

O primeiro tempo na Arena Castelão não foi dos melhores. O Fortaleza teve bem mais posse de bola, mas criou poucas oportunidades de perigo. O goleiro Bruno Brígido trabalhou em cabeçada de Gustavo e chute de Jean Patrick. Já o Guarani se defendia com praticamente todos os jogadores e tentava encaixar um contra-ataque para surpreender.

A etapa final foi bem mais movimentada. De tanto insistir, o Fortaleza abriu o placar aos 18 minutos. Tinga tabelou com Jean Patrick dentro da área, cortou um marcador e bateu sem chances para Bruno Brígido. O gol acordou o Guarani, que se lançou em busca do empate. E ele saiu aos 29 minutos. Caíque cabeceou, Matheus Inácio não conseguiu segurar e soltou a bola nos pés de Pedro Bertoluzo, que não desperdiçou.

O jogo ficou aberto nos minutos finais e, quando parecia que terminaria empatado, Gustavo acertou o ângulo de Bruno Brígido em cobrança perfeita de falta aos 49 minutos, para a festa da torcida presente na Arena Castelão.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira, contra o Boa , às 19h15, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). No sábado que vem, o Guarani recebe o Sampaio Corrêa, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os jogos são válidos pela segunda rodada.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 x 1 GUARANI

FORTALEZA - Matheus Inácio; Tinga, Adalberto, Diego Jussani e Bruno Melo; Jean Patrick (Wallace), Derley, Alan Mineiro (Dodô) e Edinho; Osvaldo (Wilson) e Gustavo. Técnico: Rogério Ceni.

GUARANI - Bruno Brígido; Lenon, Philipe Maia, Anderson e Marcílio; Denner (Luan), Ricardinho, Kevin (Serafim), Rondinelly e Caíque; Pedro Bortoluzo (Edson Silva). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Tinga aos 18, Pedro Bortoluzo, aos 29, e Gustavo, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabinho (Fortaleza); Philipe Maia, Ricardinho, Bruno Brígido e Marcílio (Guarani).

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 90.594,00.

PÚBLICO - 12.814 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).