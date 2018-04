Sorteio dos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil será no dia 20

13/04/2018 | 20:39



A CBF anunciou nesta sexta-feira que o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado no dia 20 deste mês, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento está marcado para às 11 horas. A definição dos mandos de campo acontecerá na sequência, às 12 horas.

As oitavas de final são a fase da competição nacional em que entrarão os times que disputam a Copa Libertadores. Também passam a fazer parte do torneio os campeões de 2017 da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Estas equipes entram na Copa do Brasil para acompanhar aqueles que vão se classificar ao fim da quarta fase, ainda em andamento. Os jogos da volta, envolvendo Ferroviário x Atlético-MG, São Paulo x Atlético-PR, Goiás x Avaí, Vitória x Internacional e Ponte Preta x Náutico, serão disputados nos dias 18 e 19 deste mês.