EUA são "bem-vindos", caso decidem voltar ao TPP, diz presidente do México

13/04/2018 | 20:12



O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unidos são "bem-vindos", caso reconsiderem sua posição e decidam voltar ao Tratado Transpacífico (TPP, na sigla em inglês). "A porta está aberta para os Estados Unidos reconsiderarem isso e tirar vantagem do TPP", afirmou.

"Nós não acreditamos em protecionismo. Acreditamos firmemente na abertura e na competição", afirmou Peña Nieto. Ele falou durante uma conferência sobre negócios em Lima, antes da Cúpula das Américas, o encontro de líderes do Hemisfério Ocidental.

O presidente americano, Donald Trump, retirou os EUA do TPP pouco após assumir, no ano passado. Na quinta-feira, ele disse que seu governo avalia voltar ao acordo de 11 nações, em meio a crescentes tensões comerciais com a China.

O pacto comercial foi assinado mais cedo neste ano no Chile e inclui México, Canadá, Japão e Austrália. Os EUA haviam originalmente liderado esforços para o acordo, como forma de conter a influência chinesa na região da Ásia/Pacífico.

Trump cancelou sua participação nesta semana na Cúpula das Américas. O vice-presidente Mike Pence irá substituí-lo. Fonte: Dow Jones Newswires.