Pintura natural ganha espaço em Mauá

Daniela Pegoraro



16/04/2018 | 07:00



A relação entre o feminino e o natural está exposta nas pinturas do Instituto KVTFeminino. A mostra, que recebeu o nome de A Natureza e a Mulher, ganha espaço no Teatro Municipal de Mauá. Até o dia 29, serão 14 obras expostas, todas com uma peculiaridade: foram produzidas apenas com as mãos ou pés, sem o uso de pincéis.

O método, chamado de pintura natural, tem motivo específico, como explica a fundadora do instituto e diretora da mostra Ramy Arany. “Comecei a pintar desta forma quando constatei que o resultado era, de fato, muito rico, e que me expressava com total naturalidade e liberdade, pois não tinha nenhum vínculo com técnicas já reconhecidas nos meios artísticos.” Ela ainda acrescenta que a ideia também surge como maneira de mostrar que qualquer um é capaz de pintar um quadro de forma mais simples.

Quanto a utilização dos pés, Ramy conta que existe muito mais por trás da ideia. “É também forma de reconhecer a capacidade artística dos nossos pés, que se revela por meio das formas que nos surpreendem e nos inspiram a reconhecermos o quanto somos capazes de nos expressar por um um canal que mal reconhecemos neste sentido.”

A temática da exposição também tem objetivo, visto que foi inaugurada em conjunto com a Secretaria da Mulher em 7 de março, um dia antes do Dia Internacional da Mulher. “Falar de natureza, feminino e mulher. É é algo que possui uma intrínseca conectividade”, diz Ramy.

A Natureza e a Mulher – Exposição. No Teatro Municipal de Mauá – Rua Gabriel Marques, 353. Até 29 de abril, das 9h às 17h. Entrada gratuita. As obras expostas em Mauá também estão disponíveis para a venda no telefone 5062-0024.