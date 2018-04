Um nazista na região

Vinícius Castelli



14/04/2018 | 07:00



Um nazista, e do alto escalão, vivendo no Grande ABC, na Estrada dos Alvarenga, em Diadema. Essa é a história que o cineasta da região Marcelo Felipe Sampaio escuta desde criança, quando vivia na cidade, a respeito de Josef Mengele (1911-1979), médico responsável por cometer atrocidades nos campos de concentração durante regime de Adolf Hitler na Alemanha (1934-1945).

Aguçado com a história e sempre se perguntando se seria Pedro, aquele senhor acima de qualquer suspeita, o homem mais procurado do mundo, Sampaio não descansou e sempre foi em busca de informações. Hoje, aos 44 anos, e após 14 de trabalho de campo e filmagens, o cineasta, que também assina La Plata Yvyguy – Enterros e Guardados, apresenta o resultado do filme Eldorado – Mengele Vivo ou Morto?, que terá exibição teste – para ver a repercussão do público antes de poder ter uma última alteração – no Cine Eldorado (Rua Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55), em Diadema, hoje, às 18h, com entrada grátis.

Com uma hora e 35 minutos, o documentário independente conta sobre Pedro, um senhor alemão morto em 1979, que muitos diziam ser calmo, quieto, introvertido e amigo de todos, e que viveu perto da Represa Billings, em Diadema. Além de Sampaio, que assina direção e roteiro, Eldorado – Mengele Vivo ou Morto? conta com supervisão de roteiro de Fernando Bonassi (Carcereiros), e Roberto Laguna, que também assina o roteiro.

A pesquisa para valer começou em 2004. “Já tinha lido vários livros sobre Josef Mengele e sobre o Holocausto, me baseei nessas obras para começar a pesquisa de campo”, explica. O trabalho é fruto de diversas entrevistas com muita gente que conviveu com Pedro (Mengele), até sua morte, em Bertioga, Litoral paulista, em 1979, sob o nome de Wolfgang Gerhard, e enterrado em Embu, em São Paulo. Mais tarde, em 1985, começou uma reviravolta em torno do caso até que, em 1992, confirmou-se que o corpo de Gerhard era de fato de Mengele.

“É obra que não pode ser refeita porque alguns (entrevistados) já morreram. Entrevistei o músico Arrigo Barnabé, que morava perto da casa de Mengele nos anos 1970. Os principais peritos do caso e jornalistas. Tendo a destacar: Daniel Romero Muñoz, responsável pela identificação do corpo de Mengele, o jornalista e escritor José Neumanne Pinto e o delegado Romeu Tuma Jr., que auxiliava o pai, o Dr. Romeu Tuma (1931-2010) no caso Mengele no Brasil”, diz Sampaio.

Segundo ele, a ideia do filme é promover o debate com as seguintes questões: “Como um dos homens mais procurados do mundo veio se refugiar no Brasil. E por que o Brasil? E por que Eldorado? O Brasil era o ‘Eldorado’ dos criminosos internacionais?” Sampaio visitou a casa onde Pedro (Mengele) viveu em Diadema. Hoje é local para festas. Foi até a antiga residência do nazista em Serra Negra, Interior de São Paulo, e na casa do casal Bossert, na Capital, local onde a Polícia Federal, em 1985, encontrou vários documentos relacionados ao alemão.

Está provado que Mengele, sob pseudônimos de Pedro, Peter Hochbichler e Wolfgang, viveu no Brasil e teve estada em Diadema. Mas ainda assim há controvérsias. Sampaio diz que, segundo Ben Abraham, sobrevivente do Holocausto, em relato ao filme, tudo foi farsa para que suas experiências fossem usadas pelos norte-americanos, e que ele teria sido encoberto pela CIA e assassinado nos Estados Unidos em 1992. E em Diadema, de acordo com Abraham, teria vivido um sósia de Mengele.