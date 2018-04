São Bernardo promove 2ª edição de Virada Cultural

Vinícius Castelli



14/04/2018 | 07:00



Em comemoração aos 60 anos, a Biblioteca Monteiro Lobato (Rua Dr. Flaquer, 26) recebe hoje a 2ª Virada Cultural de São Bernardo. A festa começa a partir das 16h e segue até amanhã, com 24 horas de programação, que contará com música, sarau, exibição de filmes e dança, entre outras opções. A entrada é gratuita.

Com o tema Biblioteca de Todo Mundo, o evento terá apresentação, antes das 15h, da banda Carlos Gomes, na área externa do local. Já às 16h15, pessoas que fizeram parte da história do espaço participam de mesa de debate. Entre os convidados está Divanir Bellinghausen, filha de Odete Bellinghausen, fundadora da Biblioteca Monteiro Lobato.

A maratona noturna contará, a partir das 23h, com exibição de filmes italianos, japoneses, africanos, árabes e indígenas. Amanhã, às 6h, haverá café da manhã, seguido por coros e danças típicas.