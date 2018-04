Auricchio se pronuncia sobre manifestações de artistas

Daniela Pegoraro



14/04/2018 | 07:00



Na última prestação de contas de Cultura na Câmara de São Caetano, o secretário da Pasta, João Manuel da Costa Neto (PSDB), foi alvo de manifestações. O Coletivo de Artistas da cidade entregou carta criticando sua gestão, com vários questionamentos, como o sucateamento de aparelhos culturais.

Procurado, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) se pronunciou por meio de nota: “A manifestação de opinião, quando feita de forma respeitosa, faz parte de sociedade democrática. Em relação às questões de administração, de todas as Pastas do governo, essas são tratadas e desenvolvidas nas reuniões periódicas do secretariado e despachos individuais com cada gestor”.

O próximo encontro do Conselho de Cultura será dia 14.