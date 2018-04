Renan Dal Zotto chama 10 jogadores para treinos da seleção masculina

13/04/2018 | 19:12



O técnico Renan Dal Zotto chamou nesta sexta-feira dez jogadores para um período de treinos da seleção brasileira masculina de vôlei. O treinador deu oportunidades na lista a jovens atletas, visando o carregado calendário da temporada, que culminará com o Mundial em setembro, na Itália e Bulgária.

Foram chamados o levantador Carísio, o oposto Felipe Roque, o líbero Rogerinho, o ponteiro Honorato e o central Pingo (todos do Minas Tênis Clube), o oposto Abouba (Lebes Canoas), o ponteiro Leozinho (JF Vôlei), o central Matheus dos Santos e o ponteiro Victor Cardoso, o Birigui (ambos do Vôlei UM Itapetininga), e o ponteiro Djalma, que joga no vôlei italiano.

Eles vão passar por um período de treinos no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), no próximo dia 22. Com esta chance, Renan tenta dar chance a jovens jogadores para renovar a seleção masculina, visando o ciclo olímpico de Tóquio-2020.

Neste ano, o foco da seleção masculina será a nova Liga das Nações, que vai substituir a Liga Mundial a partir do próximo mês, e o Mundial, em setembro.