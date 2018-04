Advogado pessoal de Trump, Michael Cohen está sob investigação criminal

13/04/2018 | 18:56



Michael Cohen, advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sob investigação criminal, de acordo com um documento judicial. "Aqui, Cohen não é um advogado criminal de defesa, não tem casos e é investigado por conduta criminal largamente centrada em seus negócios pessoais", afirma o documento. Segundo ele, Cohen tem "excessivamente poucos clientes e um baixo volume de comunicações potencialmente privilegiadas".

De acordo com o jornal The New York Times, Trump conversou nesta sexta-feira com Cohen, dias após a o escritório e um quarto de hotel do advogado ter sido alvo de buscas. O jornal citou duas fontes que pediram anonimato. Trump estaria "checando" o quadro, mas não se sabem detalhes sobre essa conversa. Nesta semana, Trump criticou duramente no Twitter as buscas contra seu advogado.

Na segunda-feira, o FBI apreendeu vários materiais de Cohen, inclusive relacionados ao pagamento de US$ 130 mil de Cohen à atriz pornô Stormy Daniels logo antes da eleição presidencial de 2016, em troca do silêncio dela sobre um suposto caso extraconjugal com Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.