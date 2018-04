Acciona protocola pedido na ANTT para devolução da Rodovia do Aço

13/04/2018 | 18:19



A Acciona Concessões Rodovia do Aço informa que protocolou na Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) no dia 11 de abril de 2018, o pedido de adesão ao processo de Relicitação proposto pelo governo federal nos termos da Lei 13.448/2017, para a devolução amigável do Contrato de Concessão, Edital nº 007/2007, Concessão da Exploração da Rodovia: BR-393/RJ - Trecho Divisa. MG/RJ - Entre BR 116 (Dutra).

A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da Rodovia do Aço e pelos seus acionistas, adotando as providências necessárias para o cumprimento das condições estabelecidas em lei para o Pedido de Relicitação.

"A Acciona Concessões Rodovia do Aço ressalta que permanecerá a envidar todos os esforços para continuar operando a Rodovia com a devida diligência", diz no comunicado.