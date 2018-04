Wolfsburg empata em casa com o Augsburg e segue ameaçado no Alemão

13/04/2018 | 17:39



A má fase do Wolfsburg parece não ter fim, e nesta sexta-feira a equipe acumulou mais uma decepção no Campeonato Alemão. Em casa, não passou de um empate por 0 a 0 diante do Augsburg, na abertura da 30.ª rodada, resultado que a mantém ameaçada pelo rebaixamento na competição.

O Wolfsburg chegou a 30 pontos, na 14.ª colocação, a apenas três do Mainz, que hoje disputaria o playoff contra o rebaixamento, mas com um jogo a mais. Já o Augsburg foi a 37 pontos e está na décima colocação, sem grande ambições na reta final do campeonato.

Com apenas uma vitória nas últimas 10 partidas disputadas, o Wolfsburg entrou em campo pressionado, mas o duelo teve poucas emoções. O principal destaque ficou por conta dos dois cartões vermelhos apresentados pelo árbitro: para Uduokhai, dos donos da casa, e Moravek, do Augsburg.

Desesperado em busca da recuperação, o Wolfsburg volta a campo na sexta-feira que vem, quando visita o Borussia Mönchengladbach, na abertura da 31.ª rodada. Dois dias depois, o Augsburg recebe o Mainz.