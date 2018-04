E a Copa do Mundo prossegue entre nós...

O que será do Brasil pentacampeão do mundo na Copa da Rússia é uma incógnita. Muitos comentários. Muito ‘oba-oba’ para cima do técnico Tite – que não joga, instrui. Toda mordomia aos jogadores. Muito ‘tê-tê-tê’ em torno do Neymar Jr., o moço de Mogi das Cruzes. Favoritismo daqui e dali.

Certo mesmo é que a idealista Copa é jogada no Museu do Futebol e transmitida (rememorada) pelas ondas do projeto Memória da Rádio Bandeirantes, do técnico, digo, jornalista Milton Parron.

Memória do futebol

Hoje, no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, será realizada a 97ª reunião do Memofut (Grupo Memória do Futebol).

A partir das 8h30, os historiadores do futebol tomam café e trocam informações, em forma de livros, revistas jornais, artigos e objetos ligados ao futebol.</CW>

Das 9h às 9h10, já no interior do auditório, o coordenador do Memofut, Alexandre Andolpho Silva, fará as comunicações iniciais, seguidas da primeira palestra: A Copa de 1962, História, Mitos e Lendas, com Rodrigo Saturnino Braga.

Após o intervalo e a foto posada – esta sim sempre publicada, pelo menos aqui em Memória – a presença do jornalista Celso Unzelte, dos célebres almanaques do Timão e do Verdão. Serão 14 perguntas respondidas sobre Copas do Mundo, desde 1930.

Gustavo Carvalho apresentará e comentará vídeos de Mundiais. E os avisos finais serão dados, sempre num ambiente que une corintianos, palmeirenses, são-paulinos, santistas, azulões e ramalhões, clubes do Interior afora, a partir de Jundiaí. O resultado, Memória conta na semana que vem.

O Brasil campeão do mundo em 1958

Texto: Milton Parron

Na semana passada o Projeto Memória da Rádio Bandeirantes fez um passeio histórico pelas Copas de 1950, no Brasil, e de 1954, na Suíça.

A derrota triste de 1950 na inauguração do Maracanã; em 1954, a recepção dos jogadores no Palácio do Catete pelo presidente Getúlio Vargas quando do embarque para a Suíça. Algumas semanas depois, o presidente Vargas cometeria o suicídio.

Na Suíça o Brasil não foi muito melhor. Pelo contrário. Não chegou nem mesmo até as finais. Quatro anos depois, a Suécia, tema do quarto programa da Band abordando os campeonatos mundiais de futebol.

Nesta audição, o enfoque principal será sobre a conquista da primeira Copa do Mundo pelo Brasil, em 1958. Destaque inicial para o clima político/cultural da época em plena era JK, o ‘presidente bossa nova’.

As músicas de sucesso no Brasil tendo à frente Cely Campelo, Sérgio Murilo, Carlos Gonzaga e outros e, no plano internacional, a revolução dos modismos e costumes dita da pelos filmes Sementes da Violência e Ao Balanço das Horas, este último com Bill Halley e seus Cometas espalhando pelo mundo o novo ritmo rock and roll.

A convocação da Seleção de 1958, depoimentos de Pelé, Gilmar, Beline, do grande comandante da Seleção Paulo Machado de Carvalho e as histórias divertidas de bastidores da concentração contadas pelo massagista Mário Américo.

Os gols, defesas espetaculares e lances de emoção de todos os jogos da Copa de 1958. No final o clima para a Copa seguinte, 1962, no Chile, onde o Brasil conquistaria o bicampeonato mundial.

Eder Jofre e Maria Ester Bueno mostrando ao mundo que o esporte brasileiro não vivia só do futebol. Juscelino Kubitscheck inaugurando Brasília. O otimismo era marca registrada daquele Brasil tão distante.





Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9)

Memória

Em cartaz, Copas do Mundo – quarto de uma série de 12 programas.

Produção e apresentação: Milton Parron

Amanhã, no começo da madrugada, em razão do jogo entre Santos e Ceará, com reprise às 5h

ARTE. Eles foram do Diário O Salão de Arte Contemporânea de Santo André deste ano homenageia dois baluartes, antigos colaboradores do Diário, desde os tempos do News Seller: Enock Sacramento e José Armando Pereira. Terão sala especial, denominada Trajetórias, 50 anos do Salão de Arte Contemporânea de Santo André. A abertura será neste sábado, 14, das 10h às 15h, na Casa do Olhar Luiz Sacilotto. O mesmo Sacilotto que dá nome ao salão. A Casa do Olhar fica na Rua Campos Sales, 414, Centro. Enock Sacramento e José Armando Pereira deixaram artigos maravilhosos em edições seguidas do Diário. O tema sempre ligado às artes numa cidade e região operárias. Verdadeiros paladinos. Será muito lindo vê-los juntos na festa de hoje. O Salão de Arte Contemporânea de Santo André irá até 29 de junho.

SOCIOLOGIA. E ele foi do News Seller O professor José de Souza Martins volta à Livraria Alpharrabio, da guerreira Dalila Teles Veras. Proferirá a palestra Alguns Temas em Busca de um Autor na Literatura Perdida do Grande ABC. Também será neste sábado, 14, às 11h. De fato, a literatura do Grande ABC pode estar perdida. Mas num único sábado, uma única cidade – Santo André – marca dois eventos de peso. E praticamente no mesmo horário. Que bom! Professor Martins foi setorista do News Seller na primeira metade da década de 1960. Hoje, na Alpharrabio, ele falará do seu novo livro, reeditado, Moleque de Fábrica, seguindo-se sessão de autógrafos. Livraria Alpharrabio fica na Dr. Eduardo Monteiro, 151, em Santo André.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 14 de abril de 1988 – ano 30, edição 6726 Manchete – Reforma tributária sob fogo cruzado no Planalto Sistema Trólebus –Metrô improvisa linha em Santo André, no trecho entre a estação ferroviária e a Avenida Ramiro Colleoni. O projeto inicial indicava que o trólebus contornaria o Paço Municipal, subindo pelo Viaduto Juscelino Kubitschek, em frente ao Diário, e passando pela Avenida José Caballero. Não foi isso o que ocorreu. São Bernardo – Prefeito Aron Galante oficializa ruas e avenidas do Jardim Laura. Rio Grande da Serra – O secretário estadual de Educação, Choppin Tavares de Lima, expulsa de seu gabinete o prefeito de Rio Grande da Serra, William Ramos, após romper o convênio de municipalização da merenda escolar. Memória – O externato Padre Luiz Capra, com foto reproduzida por Mauricio Pavan.

