Casa Branca tem 'confiança' que Síria usou armas químicas contra civis

13/04/2018 | 17:29



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, reafirmou nesta sexta-feira que o governo dos Estados Unidos "tem confiança" em que a Síria usou armas químicas em um suposto ataque a um enclave rebelde em Douma, no último sábado, e responsabiliza a Rússia por "não ter impedido" a ofensiva.

Em meio a questionamentos sobre os próximos movimentos do governo, Sarah apenas confirmou que haverá ainda hoje uma reunião do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca com autoridades de segundo escalão.