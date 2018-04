Tristan Thompson teria traído Khloé Kardashian com cinco mulheres

13/04/2018 | 16:11



Os rumores de que Tristan Thompson teria traído Khloé Kardashian às vésperas da diva dar à luz sua filhinha não param de circular. A socialite teve chuva de elogios após o nascimento da pequena, no entanto, o Radar Online reportou que o jogador teria traído a namorada com cinco mulheres durante meses antes dos boatos explodirem.

O veículo conta que uma das mulheres com quem Tristan dividiu momentos enquanto Khloé esperava pela chegada de sua filhinha, chama-se Tania. Mas as notícias não param por aí: no final do ano passado, Thompson e a mulher teriam sido pegos saindo do hotel Four Seasons, localizado em Nova York, nos Estados Unidos. Ainda em fevereiro deste ano, Tania teria sido vista durante um jogo do atleta, torcendo para ele - e chegando a postar fotos apoiando o time de Cleveland, do qual o esportista faz parte.

Para maior surpresa do público, Tyga, ex-namorado de Kylie Jenner, já se pronunciou sobre o assunto, segundo a Life and Style Magazine. Pelos fãs estarem preocupados com Khloé, falando se ela deveria dar uma segunda chance ao atleta ou não, a opinião do rapper sobre o assunto foi questionada e ele disparou em meio à risadas:

- [Esse assunto] Não é da minha conta.

No entanto, Tyga não é o único que solta umas risadinhas sobre o escândalo. Blac Chyna, a mãe da primeira filha do ex de Kylie, que superou o rapper com Rob Kardashian, também parece contente com a situação. Afinal, nem ela ou Khloé se davam bem:

- Chy acha que isso estava predestinado à Khloé. Ela teria de ser estúpida ou muito iludida para pensar que Tristan não faria a mesma coisa. Quando você brinca com cachorros, cedo ou tarde, você levará uma mordida, contou uma fonte à revista.

Tenso, né? Mas, para melhorar o astral da mais nova mãe do pedaço, Kim e Kourtney Kardashian se uniram para dar uma cesta com presentinhos após a notícia da traição ter se espalhado pouco antes dela dar à luz. De acordo com o TMZ, o pedido foi feito na noite da última quarta-feira, dia 11, e chegou em Cleveland para aderir um pouco de conforto à socialite, que deu à luz sua primogênita na última quinta-feira, dia 12.

As fontes do TMZ contam que os presentes estão sendo colocados dentro de uma caixa que vale cinco mil dólares, aproximadamente, 16 mil reais, da boutique Petit Tresor. Chiques mesmo!