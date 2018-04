Arrecadação de chuteiras são doadas para entidades no Grande ABC e em Moçambique

Gabriela Lopes



16/04/2018 | 07:50



Envolvido em ações sociais, empresário de Santo André Fernando da Silva articula arrecadação de 80 chuteiras, por meio de doações de munícipes e divide calçados para serem direcionados aos projetos comunitários Grande Batistini e Comunidade Padre Pio, ambos em São Bernardo. Além das regionais, encaminhou parte dos itens para Moçambique, na África, por meio do projeto Sonho Sem Fronteiras, idealizado por bancária e empresário de São Caetano Daniela Borges e Luiz Valentino, respectivamente. “Para essa viagem levamos 30 pares, angariados pelo nosso parceiro. Todos ficam muito gratos pela ajuda que proporcionamos”, conta Daniela que, no início do mês, embarcou rumo às terras africanas para realizar a benevolência.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Metabólico

Professor do curso de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano, Nuncio Francisco Martin junta-se em autoria com profissionais da Capital Marcio Georges Jarrouge e Carlos Parada Ferreira, na obra Bioquímica Básica 2018 (Luana Editora, R$ 126, 358 págs.). O lançamento do livro será hoje, às 18h, no auditório do campus Centro, com direito a palestra, gratuita, sobre a área da Saúde, ministrada por Martin.

Tempo de ajudar

Entidade social Todo Mundo Feliz, que atende 145 crianças da comunidade da Tamarutaca, em Santo André, promove campanha de doação de leite. “Elas possuem três refeições na instituição e bebem cerca de dez à 20 litros de leite por dia”, comenta a auxiliar administrativa do grupo Thamiris Gorizan, que ainda ressalta a constante necessidade destes itens para atender a demanda.

O seu ‘eu’

Para tratar sobre o Despertar do Autoconhecimento, a terapeuta andreense focada no campo de pensamento Maria Aparecida da Silveira marcou presença na Federação das Entidades Assistenciais de Santo André para conduzir palestra. “Foi um momento de reflexão e reconhecimento sobre nossas atitudes, que refletem no dia a dia”. Agora, o espaço organiza calendário para realizar Carreata da Solidariedade, com objetivo de arrecadar agasalhos, fraldas e alimentos não perecíveis, em junho.