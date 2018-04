Conmebol apoia candidatura conjunta de EUA, Canadá e México para a Copa de 2026

13/04/2018 | 16:00



A Conmebol anunciou nesta sexta-feira o apoio à candidatura conjuntos de Estados Unidos, Canadá e México para sediar a Copa do Mundo de 2026. A decisão do conselho aconteceu no 68.º congresso da entidade, realizado em Buenos Aires, e foi apoiada pelos dez países associados.

"Os países das Américas compartilham muitos laços históricos, e nossa convicção é de que o futebol sul-americano pode e deve contribuir para o desenvolvimento do futebol em todo o hemisfério americano, reconhecendo o esporte rei como uma poderosa força integradora", declarou o presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

O apoio oficial da Conmebol aconteceu dois meses antes do congresso da Fifa realizar a votação para definir se o Mundial de 2026 será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México ou no Marrocos, o outro país candidato a receber a competição.

"Mediante esta expressão de respaldo unânime, o conselho e as dez associações membros da Conmebol reafirmam o compromisso de seguir trabalhando com a Fifa e com a Concacaf para promover e impulsionar o desenvolvimento do futebol nas Américas", disse a entidade em nota.

Para justificar o apoio, a Conmebol lembrou da importância de outros Mundiais realizados nas Américas Central e do Norte para o desenvolvimento da modalidade na região. Curiosamente, porém, ignorou a Copa de 1970, sediada pelo México e conquistada pelo Brasil.

"Tendo em conta o impacto positivo que a Copa do Mundo da Fifa no Mexico, em 1986, e nos Estados Unidos, em 1994, tiveram sobre o interesse, o desenvolvimento e a projeção do futebol nesses países, e em geral na região, as associações membros da Conmebol consideram que, após três décadas, é o momento oportuno para dar um novo impulso ao futebol na região da Concacaf", encerrou.