Aproveite o Dia do Beijo com romances arrebatadores

Sinopse: Uma série de perdas e decepções transformou a vida do ex-jogador de futebol Cristiano Nogueira. Foi preciso um simples ato do destino para tirar dele tudo o que acreditava, transformando-o em um homem frio, incapaz de se entregar novamente a alguém.

Sinopse: Tudo levava a crer que seria um plantão tranquilo na Delegacia Federal até que a delegada Pâmela Frigo recebe uma ligação anônima, que a torna alvo do crime organizado. Já na delegacia Civil, o delegado Cássio Nascimento é informado que o corpo de uma jovem foi abandonado em uma praça pública. Afastada do cargo devido a um ferimento à bala, Pâmela é levada por seu diretor tático até a segurança dos braços de Cássio, com quem mantém uma longa amizade. Vivendo sob o mesmo teto, será impossível para o casal não se deixar levar pela intensidade dos sentimentos que despertam em meio ao caos de suas vidas. Porém, além do desafio de não ultrapassarem os limites físicos e emocionais pré-estabelecido entre eles, ambos terão que correr contra o tempo para pegar um assassino em série, antes que a próxima vítima também seja encontrada morta.

Ficha Técnica

Autor: Josy Stoque

Título: Não sonhe com o amanhã

Editora: Rico Editora

Páginas: 212

Preço: R$ 38,90