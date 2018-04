Após quase 20 anos de casamento, Victoria Beckham decide levar uma vida longe do marido, David Beckham

13/04/2018 | 15:11



Victoria e David Beckham estão casados há quase 20 anos, e apesar de não estarem nem perto de terminar o relacionamento, o casal está passando por algumas divergências no modo como querem viver.

Segundo a US Weekly, uma fonte informou que David e Victoria estão levando vidas muito diferentes, mas, apesar disso, eles sempre serão uma família.

A fonte também contou que Victoria está cansada de viver em Los Angeles, nos Estados Unidos, e quis se mudar com a família de volta para o Reino Unido, na Inglaterra, onde ela pode trabalhar em sua linha de moda.

- Victoria só quer uma vida fácil, ela não quer estresse.

Já David está aproveitando sua aposentadoria do futebol para fazer coisas que ele gosta.

- Não é incomum para casais mudarem e começarem a pensar de modos diferentes. Quando se está casado por tanto tempo como eles, certa distância faz bem aos dois. Eles são como qualquer outro casal: alguns dias são amorosos, outros dias são frios.

Quanto a seus filhos, foi dito que eles são o elo que os mantêm reunidos.

E não é só isso. Recentemente, Victoria esteve no The Late Late Show With James Corden, onde falou sobre um possível retorno das Spice Girls!

O apresentador James Corden falou sobre uma foto publicada recentemente de Mel B, Mel C, Victoria, Emma e Geri reunidas, e questionou se isso indicaria a possibilidade de vê-las novamente nos palcos.

- Foi ótimo ver as meninas, nós ainda somos muito próximas. Não é sobre sairmos em turnê nem sobre gravar novo material, mas sobre como podemos passar a mensagem de poder feminino para as próximas gerações. O que isso vai parecer? O que é Isso? Porque nunca houve um momento tão importante para espalhar esta mensagem como agora.

James aproveitou para convidar Victoria para fazerem um Carpool Karaoke com as Spice Girls, que é um quadro em que celebridades dão uma volta de carro com James em Los Angeles enquanto cantam canções escolhidas por ele. O apresentador perguntou se poderiam confirmar Victoria nisso e ela respondeu:

- Eu vou fazer o Carpool Karaoke!

Agora só falta fazer o convite às outras integrantes do grupo, mas imagina que incrível será se todas aceitarem?