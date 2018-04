Dgabc TV lança cenários exclusivos de programas

Juliana Bontorim



15/04/2018 | 08:00



Já se passaram seis anos desde a criação do DGABC TV, em 23 de abril de 2012. Ao longo do tempo, vários elementos se somaram ao dia a dia do nosso jornal impresso, dando voz e imagem ao que é notícia em nossa região. Em celebração aos 60 anos do Diário, que serão celebrados dia 11 de maio, é momento de apresentar novos cenários para a atividade digital, que traz vários programas fixos, como Diálogo Diário, Memória Diário, Diário Esportivo, Social do Diário, Cena Política, Minuto Diário e muito mais. “Vejo que a apresentação deste conteúdo ao internauta aproxima ainda mais o leitor ao nosso trabalho. Investir na estrutura é fomentar ainda mais que a união de plataformas seja edificante para o público, principalmente o da região”, comenta o diretor de Redação, Evaldo Novelini, sobre a webTV, que está aportada no site www.dgabc.com.br e conta com transmissão ao vivo no facebook/jornaldgabc e atuação completa no Instagram e no YouTube.

Além do que já está no escopo, outros assuntos ganharão cada dia mais destaque, com acervo mais focado em crianças e jovens. “Estamos formatando especiais destinados para o universo kids, com ações lúdicas e de interação com os pequenos. Já o panorama teen ganhará reforço com a nossa agenda cultural, com a diferenciação mais cool no quesito fashion e também onde o nosso webnauta poderá interagir e opinar”, salienta a editora da webTV, Juliana Bontorim, que apresenta o semanário Diálogo Diário, que traz diversificação de entrevistados e muita descontração com interação expressiva com os telespectadores.

Além disso, estamos ainda mais atuantes na forma de divulgar empresas, ou seja, é possível estar conosco por meio de patrocínio. “Montamos vários tipos de oportunidades para que o empresário também possa contar com este outro serviço oferecido pelo jornal, que sempre foi o melhor veículo para anunciar um produto, e, hoje, conta com este método on-line para chegar ainda mais próximo ao consumidor”, destaca Gislene Meneses, do departamento comercial do Diário.

O nosso marketing também entende que é preciso presentear ainda mais as pessoas que estão conosco em todos os momentos, nos dando audiência e fomentando nossos trabalhos. Então, para aqueles que sempre estão conectados, vários sorteios, como shows, teatros, parques e muito mais integrarão no<CS10.1>ssas mídias. Esta maneira mais humanizada nos aproxima do leitor e é como queremos ser conhecidos no mínimo nos próximos 60 anos.