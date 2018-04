Agência de publicidade Octopus celebra 40 anos de trajetória

Stefanie Sterci



15/04/2018 | 08:00



Em 1978, nasceu no coração do publicitário Paulo César Ferrari a vontade de criar um balcão de anúncios, que, posteriormente, tornou-se uma agência de propaganda, que seguia os modelos modernizados da Capital. Em 2001, Ferrari assumiu o cargo de diretor da Octopus, que celebra 40 anos de trajetória em agosto. “Essas quatro décadas representam a importância de nossa atuação. Estamos prontos para muito mais”, festeja.

Com o avanço da tecnologia e a fomentação do poder midiático, a maneira de fazer publicidade mudou. “Não há mais ‘todo mundo’, mas o individual. As pessoas querem falar com as marcas no momento em que desejam, onde e como querem”, comenta a diretora executiva Caroline Ferrari, que compõe a equipe formada principalmente por integrantes da família, entre eles, pai, filhas, sobrinho e genro.

Além disso, Caroline ainda ressalta a força do marketing digital, que é indispensável para a divulgação atualmente, mas reforça a credibilidade do jornal impresso como impulsor do meio. “Sempre exploramos a criatividade nesta ferramenta. Nós fizemos a primeira ‘orelha’ de jornal no Brasil, justamente no Diário”, finaliza.

Sobre as conquistas alcançadas ao longo do caminho, o grupo destaca a emoção em fazer parte do ranking das 24 agências com mais de 35 anos no Brasil. Para os profissionais é hora da virada para o crescimento do setor publicitário, que ratifica a necessidade de o empresário estar atento à importância de ser visto.

