Santo André terá bazar gratuito Vila Mundo ABC no domingo

13/04/2018 | 13:40



O Instituto Acqua realiazará no domingo (15), a partir das 11h, a 1ª edição do Bazar VilaMundo, no espaço cultural (Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos), em Santo André. A iniciativa incentiva pequenos produtores regionais para disseminar a cultura da economia criativa e valorizar produtos artesanais. A entrada é gratuita e o evento ainda contará com apresentação musical do grupo de Jazz Otis Trio e participação especial do músico André Calixto, da banda Nômade Orquestra.

O Bazar contará com itens de moda e moda fitness, brechós vintage, biojóias, artesanatos, gastronomia, cervejas artesanais, antiguidades, literatura, vinil, cosméticos, decoração e itens de arte. O chef de cozinha Ricardo Silvestre, irá comercializar hambúrgueres de fraldinha, costela e pernil, batatas rústicas e maionese artesanal. Para atender o público vegano serão vendidos lanches livres de ingredientes de origem animal.

A entrada é gratuita. Haverá espaço para pet friendly e bicicletário gratuito.