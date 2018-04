Anitta faz comentário polêmico sobre hanseníase

13/04/2018 | 13:11



No início desta semana, Anitta fez um comentário que não pegou nada bem em seu programa no Multishow, o Anitta Entrou no Grupo. Ao falar das sertanejas Maiara e Maraisa, a cantora citou a hanseníase, uma doença infecciosa que causa, sobretudo, lesões de pele e danos aos nervos.

- Queria dizer que as minhas amigas são muito amigas mesmo. Só convido para esse programa gente que eu amo, não convido gente hanseníase.

Acontece que muita gente interpretou o comentário da artista como uma forma indelicada de se referir à doença. Um médico até se pronunciou no Twitter sobre a polêmica, como você pode ver abaixo:

Eu não sigo você, não sei da sua vida mas uma coisa tenho certeza: A "gente hanseníase" que você chamou neste programa é algo que trabalho há cerca de 8 anos e tenho a maior consideração por esses pacientes... Você sabia que "gente hanseníase" necessita de avaliações médicas periódicas e de praticamente todas as áreas da saúde (médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos...) e que nem sempre essa "gente" tem acesso? Eu poderia escrever muito, mas muito sobre essa doença pra explicar você a gravidade dela. Use a sua influência para orientar a população e não para estigmatizar ainda mais essa doença que infelizmente faz parte da rotina de centenas de médicos brasileiros...

O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase (Morhan) ainda fez uma declaração exigindo que Anitta se retrate:

Em seu programa no Multishow, Anitta fez uma declaração lamentável, tentando "causar" reafirmando um preconceito infundado contra pessoas atingidas pela doença. Anitta não sabe, porque o desconhecimento de fato é o principal obstáculo à superação da hanseníase no Brasil, mas a cada ano 35 mil novos casos são diagnosticados no país, tornando o Brasil o campeão mundial em novos casos proporcionais da doença.

Essa altíssima incidência em nada é culpa das pessoas atingidas pela hanseníase: são o descaso do poder público, a falta de informação e as condições de vulnerabilidade social os principais fatores para que ela continue se propagando, mesmo tento cura e tratamento gratuito pelo SUS.

Ao contrário do que a cantora sugere no programa, não há nenhum motivo para se evitar pessoas atingidas pela hanseníase: assim que iniciado o tratamento, a doença deixa de ser transmissível.

Sabe o que as pessoas com hanseníase tem de sobra, Anitta? Muita garra para enfrentar o preconceito e para exigir seus direitos em um país que os nega diariamente. Quem perde ao não querer pessoas com hanseníase em seu programa é você, porque o nosso povo teria muito a ensinar sobre dignidade: protagonizamos a nossa própria luta com muito orgulho.

Nos entristece o fato de que uma mulher de origem periférica reproduza preconceitos, porque o nosso desejo é unir forças contra toda forma de discriminação. Somente unidos podemos superar o machismo, o racismo, a homofobia e o preconceito contra pessoas atingidas pela hanseníase.

Para seguirmos juntos, no entanto, é preciso que Anitta se desculpe e reconsidere a sua posição. Ajude-nos a contatá-la: Anitta, retrate-se!

O abaixo assinado promovido pela instituição já conta com mais de mil e 800 assinaturas.

