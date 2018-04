Mesmo não estando ótimo, Arnold Schwarzenegger vem ao Brasil

13/04/2018 | 13:11



Arnold Schwarzenegger recentemente teve que passar por uma cirurgia de emergência para substituir uma válvula do cateter do seu coração. O astro de filmes de diversos filmes de ação já havia se pronunciado para acalmar os fãs, mas dessa vez voltou a falar sobre o assunto por meio de um vídeo:

- Muitíssimo obrigado por todos os seus desejos de melhora e pelos cartões e ligações e e-mails e mensagens de textos e todos esses tipos de coisa que eu recebi do mundo inteiro. Eu realmente agradeço.

Ele ainda falou sobre seu status de saúde:

- Eu só queria que vocês soubessem que eu estou me sentindo muito melhor. Eu não posso dizer, mesmo com a minha atitude mais positiva, que estou ótimo, porque ainda não estou ótimo. Ótimo é um nível totalmente diferente. Mas estou bem. Me sinto bem. Eu recebo cuidados, com bons médicos, bons enfermeiros e tudo está fantástico.

Apesar de ainda não estar se sentindo 100%, no dia 20 de abril, Arnold Schwarzenegger desembarca no Brasil para representar sua feira, a Arnold Classic South America. O evento serve para os visitantes interessados em conhecer os melhores produtos de suplementação, alimentação saudável para atletas e praticantes de atividade física, além de moda fitness, equipamentos, acessórios fitness e de lutas, segundo informações do site oficial.