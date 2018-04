Nego do Borel explica a origem do seu verdadeiro nome, Leno Maycon

13/04/2018 | 13:11



Nego do Borel abriu seu coração e relembrou sua trajetória durante Conversa com Bial na última quinta-feira, dia 13. O cantor, que já fez grande parcerias com Anitta, Maluma e começou com o Bonde das Maravilhas, confessou que não esperava o sucesso que possui atualmente:

- Decidi que queria ser cantor com 11 anos. Eu só sonhava em ter um computador dentro de casa, porque eu não tinha, disse ele emocionado.

Quando começou a ganhar dinheiro com a música, Nego lembrou que primeiro investiu em propriedades na comunidade em que morava, mas com o tempo não conseguia mais ficar lá, por causa da rotina intensa de show:

- A primeira coisa que eu fiz foi comprar um monte de casinha no Borel, mas depois reformei a minha casa, enchi minha casa de pedrinha de palito, que era meu sonho. Reformei a casa da minha avó também. Chegou uma hora que não conseguia ficar no Borel porque fazia 10 shows num dia e ficava muito cansado, correria.

Sobre a comunidade, ele declara que ainda frequenta e ajuda no que pode:

- O Borel continua alegre. Têm muitas pessoas ali do bem que eu conheço. Inclusive, já perdi muitos amigos lá. Sempre que eu posso, estou no Borel para levar alegria. É uma responsabilidade que eu acho que é minha. Eu não posso abandonar, deixar de ir lá. Eu fico triste, às vezes eu passo lá na comunidade do Borel e vejo as crianças meio que sem o que fazer. Às vezes falta um projeto, falta alguém. Um professor às vezes não consegue chegar no Borel, e as crianças que estão vindo agora, os adolescentes, eles não conseguem ver o mundo fora da comunidade do Borel.

Durante o bate-papo, o cantor ainda contou de forma bem-humorada a origem de seu nome, Leno Maycon:

- Minha mãe era fã do Michael Jackson e minha vó era fã do John Lennon. Ai as duas lá, na hora de decidir lá, ficou aquela discussão.