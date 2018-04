Xuxa relembra bastidores de Super Xuxa contra o Baixo Astral

13/04/2018 | 13:11



Xuxa usou seu Instagram para relembrar os bastidores de seu filme, Super Xuxa contra o Baixo Astral, de 1988. Na legenda, ela escreveu o seguinte:

Quem viu Super Xuxa contra o Baixo Astral? Foto nos bastidores do filme, que nesse ano completa 30 anos!

O clique é de Xicão Jones.

Quem cresceu com Rainha dos Baixinhos deve se lembrar do longa, que contava a história de Xuxa, que convocava crianças para colorir muros pichados de uma cidade. O que ela não contava, porém, era com o vilão Baixo Astral, que decide sequestrar o cachorro de Xuxa como vingança.

Quem aí era baixinho nessa época e assistiu o filme inúmeras vezes?