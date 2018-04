Alpharrabio sedia conversa sobre ditadura e comunicação

Do Diário OnLine



A Alpharrabio Livraria e Editora (Rua Doutor Eduardo Monteiro, 151. Tel.: 4438-4358), em Santo André, sediará no próxima dia 19 conversa sobre o tema “Ditadura, Comunicação, Literatura e Justiça de Transição”, com o jornalista e escritor de São Bernardo Eduardo Reina e o diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Oliveira Santos Junior. O evento acontecerá das 18h às 21h e é gratuito.

"O público pode esperar uma conversa franca e histórias reais sobre a ditadura no Brasil. Inclusive em relação ao que aconteceu no Grande ABC", afirma Reina.

Em seguida, está previsto sessão de autógrafos do livro Depois da Rua Tutóia (11 Editora, 240 páginas), de autoria de Reina. Baseado em fatos reais e com passagem pelo Grande ABC, o romance conta a história de um bebê sequestrado durante a ditadura militar no Brasil e entregue a outra família.