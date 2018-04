Prova do BBB 18 já dura 12 horas; Ana Clara e Gleici pedem descanso

13/04/2018 | 12:11



A prova que se iniciou na última quinta-feira, dia 12, dentro da casa do Big Brother Brasil 18, já dura mais de 12 horas! Nenhum participante desistiu do desafio, que vale a imunidade e um carro no valor de 50 mil reais. Entretanto, a situação está ficando complicada para Ana Clara e Gleici.

De pé em uma plataforma giratória, os competidores podem apertar um botão vermelho e descansar dentro do carro durante cinco minutos - mas apenas três vezes. Ana Clara foi a primeira a apertar, seguida de Gleici. Acontece que a filha de Ayrton apertou novamente o botão, e só pode ter direito a utilizar o recurso somente mais uma vez.

E aí, você acha que a prova dura até quando?