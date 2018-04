Bruno Gagliasso chora com homenagem de Giovanna Ewbank e Titi

13/04/2018 | 12:11



Nesta sexta-feira, dia 13, Bruno Gagliasso completa 36 anos de idade! E para que a data não passasse em branco, sua esposa, Giovanna Ewbank preparou uma surpresa no canal dela no YouTube e convidou diversos amigos e familiares do astro para darem depoimentos por meio de vídeos.

Giovanna Lancellotti, Gian Luca Ewbank, Fernanda Paes Leme foram alguns dos famosos que se disponibilizaram para contar histórias e fazer declarações, o que foi deixando Bruno emotivo. Em determinado momento, Jane, a quem o ator se refere como a pessoa que cuida da casa e da minha família, o deixou quase em prantos!

Ao final da homenagem, claro que Gioh não ficou de fora e se declarou ao amado, também por meio de um vídeo gravado:

- Eu quero dizer que eu te amo mais do que tudo na minha vida. Você é o pai mais maravilhoso que poderia existir no mundo, marido mais maravilhoso que eu poderia ter escolhido. Você foi o presente mais lindo que Deus me deu... depois da Titi! (...) Eu desejo as coisas mais lindas pra você e sempre comigo!

Mas o melhor ainda estava por vir. Titi, a filha do casal, quis também gravar sua homenagem e a reação de Bruno não poderia ter sido melhor! A pequena disse o seguinte:

- Oi amores da Titi! Eu tô gravando pro papai pra dizer que Eu te amo muitão. Parabéns!

Bruno ainda declara, após assistir aos vídeos:

- Foi o maior presente da minha vida. Da nossa vida. Presente que você me deu, eu te deu, Deus deus deu pra gente, que nos une. Que faz a gente se amar cada vez mais. Porque desde que ela chegou, o meu amor por você, que parecia ser impossível de crescer, só cresce a cada dia.