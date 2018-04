Pela segunda vez, Viviane Araújo descarta tatuagem que fez para ex

13/04/2018 | 12:11



Lembra que Viviane Araújo fez uma tatuagem para o ex-marido, o cantor Belo, em seu antebraço direito? Após o término do relacionamento, a atriz apagou a tattoo, que nada mais era do que o nome do amado. Novamente, Vivi quis declarar o seu amor e escreveu a frase Radamés, amor eterno na lateral de seu pé direito quando estava noiva do jogador. A relação também chegou ao fim e, desta vez, a dançarina optou por cobrir a tatuagem na última quinta-feira, dia 13, no Estúdio Yurgan Tattoo, em São Paulo.

Cobrindo tatuagem antiga com ele que é top @yurgantattoo! Obrigada amigo! Ficou muito show!, escreveu a artista na legenda do clique acima, publicado em seu Instagram.

No lugar da frase para o ex, Vivi fez uma flecha que significa Siga em frente. E ai, você gostou da escolha da musa do Carnaval?